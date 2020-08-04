«Наследием не является»: мощение во дворе дома Семенова сохранят, но на двух участках

Булыжное мощение во дворе дома Семенова на проспекте Римского-Корсакова, за которое бились активисты, все-таки снимут. Правда, на двух участках его обещают все же вернуть.

Такое решение озвучили на совещании в КГИОП. Там отметили, сам дом Семенова является объектом культурного наследия регионального значения, а булыжное мощение – нет.

Инженеры при этом заявили, что оно пропускает воду, в результате подвалы затапливает, а фундамент здания намокает. Переложить мощение нужно для устройства гидроизоляции.

В результате было решено, что прямоугольный диабазовый камень вдоль стены дома должен быть «быть бережно и аккуратно демонтирован и промаркирован». После работ по устройству гидроизоляции мощение вернут, но только на двух участках, которые сохранились лучше всего.

Пока булыжник складируют во дворе. После переборки мощение передадут на хранение в ВООПИиК.

В июле этого года активисты расчистили во дворе дома Семенова историческое мощение. По краю двора раскопали брусчатку, а в центре – булыжную мостовую. Жильцы дома захотели демонтировать старую плитку. От таких новостей активисты в восторг не пришли – они просили ее сохранить. В итоге последние решили обратиться за помощью к муниципалам.