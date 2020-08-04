Петербургские ТЦ и рестораны проверяют на предмет соблюдения требований безопасности

Специалисты следят, чтобы все меры предосторожности были соблюдены – это позволит не допустить распространения коронавируса.

Сотрудники Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле будут регулярно проверять торговые центры и рестораны Санкт-Петербург на предмет соблюдения требования безопасности, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщили в Смольном.

В ходе инспекций проверят, все ли носят средства индивидуальной защиты, соблюдается ли социальная дистанция, есть ли QR кода и просят ли посетителей соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. При обнаружении нарушений сотрудники комитета выпишут бизнесменам протоколы об административном правонарушении или вынесут предупреждение.

Отмечается, что уже проверены несколько ТЦ в Невском и Красногвардейском районах, там нарушений выявлено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге почти в четыре раза выросла суточная смертность от коронавируса.