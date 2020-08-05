Жители Ульянки собирают жалобы на запах гари

Всех, кто обеспокоен проблемой с запахом в Ульянке, просят подать жалобу. Фото: ВКонтакте/Ульянка Экология

Всех, кто обеспокоен проблемой с запахом в Ульянке, просят подать жалобу. Фото: ВКонтакте/Ульянка Экология

Петербуржцы из Кировского района с марта пытаются решить проблему с запахом гари, который не дает им спокойно жить. Всех, кто обеспокоен этой проблемой, просят подать жалобу.

Как сообщает Neva.Today, недавно на жалобы жителей МО «Ульянка» ответили из Комитете по природопользованию. В сообщении говорится, что одну из жалоб горожан уже рассмотрели. Также в комитете предлагают направить и остальные заявления по данному вопросу.

В группе «Ульянка экология» в соцсети «ВКонтакте» неравнодушных к этой ситуации петербуржцев просят привлечь знакомых и подать заявление.

В этом же паблике пользователи почти каждый день жалуются на невыносимую вонь. Они считают, что за запах гари в районе ответственны многочисленные предприятия.

Стоит отметить, что жители Ульянки страдают не только из-за неприятного запаха, но и от невыносимых сточных ароматов с загрязненной реки Новой. Ситуация улучшилась когда в акваторию перестали сбрасывать отходы различные предприятия, включая Пулково.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители нескольких районов Петербурга жалуются на запах дыма.