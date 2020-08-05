Подростково-молодежные клубы в Петербурге откроются в сентябре

Подростково-молодежные клубы в Петербурге откроются в сентябре
В Петербурге существуют 334 подростково-молодежных клуба. Фото: комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Петербургские власти разрешили открыться подростково-молодежным клубам с начала осени.

Об этом сообщает глава петербургского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец в социальных сетях в среду, 5 августа.

Аблец заявила, что сейчас Смольный дал поручение о согласовании списка необходимых мер безопасности, которые необходимы для того, чтобы клубы могли возобновить работу.

«Наконец-то… не знаю как вы, а я уже порядком устала от онлайн общения», — отметила председатель ведомства.

Отметим, что всего в Петербурге существуют 334 подростково-молодежных клуба, в которых могут заниматься люди от 14 до 30 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после 10-летней подготовки открылась выставка художественных работ музыканта Виктора Цоя.

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