В Петербурге появится парк сказок «Лукоморье»

В Петербурге появится парк сказок &#171;Лукоморье&#187;
Эксперты остались не довольны проектом. Фото: Проект парка «Лукоморье» / ООО «Светоч»

Над проектом работала группа экспертов из Нидерландов.

Компания «Светоч» передала на суд Градостроительного совета Санкт-Петербурга проект парка «Лукоморье» по мотивам сказок Александра Пушкина. Ожидается, что он появится в Пушкине на Детскосельском бульваре. Об этом пишет АБН.

Главный архитектор Марина Кауппонен отметила, что над концепцией проекта работали нидерландские эксперты. Они продемонстрировали свое представление о народном творчестве и русских березах. Специалист подчеркнула, что иностранцы не совсем осознают, в каком городе расположится парк.

Генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин заявил, что «нужно проект срочно перезагрузить». По предварительным данным, над внешним видом парка еще точно поработают.

Проект парка «Лукоморье» / ООО «Светоч»

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал о реализованных петербургских проектах за прошедшую неделю.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лукоморье парк проект


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге четверть участников ЕГЭ получили больше 80 баллов
В Петербурге появится парк сказок «Лукоморье»
В загрязнении реки Охта обвиняют коммунальщиков Всеволожского района
В Петербурге работодатель задолжал 15 млн рублей своим сотрудникам
Коттедж Олега Тинькова обокрали на 1 млн рублей
Новый начальник метрополитена Петербурга приступил к работе
Беглов выпил в «авторском» баре, который вскоре закроют
Выпускники в Петербурге подали рекордное количество жалоб на результаты ЕГЭ