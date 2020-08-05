В Петербурге появится парк сказок «Лукоморье»

Над проектом работала группа экспертов из Нидерландов.

Компания «Светоч» передала на суд Градостроительного совета Санкт-Петербурга проект парка «Лукоморье» по мотивам сказок Александра Пушкина. Ожидается, что он появится в Пушкине на Детскосельском бульваре. Об этом пишет АБН.

Главный архитектор Марина Кауппонен отметила, что над концепцией проекта работали нидерландские эксперты. Они продемонстрировали свое представление о народном творчестве и русских березах. Специалист подчеркнула, что иностранцы не совсем осознают, в каком городе расположится парк.

Генеральный директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина» Михаил Мамошин заявил, что «нужно проект срочно перезагрузить». По предварительным данным, над внешним видом парка еще точно поработают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов рассказал о реализованных петербургских проектах за прошедшую неделю.