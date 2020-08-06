Тупик на улице Решетникова отремонтируют к ноябрю 2021 года

Тупик на улице Решетникова отремонтируют к ноябрю 2021 года
Работы должны выполнить до 15 ноября 2021 года. Фото: Baltphoto/Вероника Перминова

В Петербурге собираются отремонтировать участок улицы Решетникова, что в Московском районе города. Сейчас Смольный ищет подрядчика.

Об этом сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило электронный аукцион на проведение работ по капремонту участка улицы Решетникова от Сызранской улицы до тупика.

Стоимость контракта оценивается в 80,44 млн рублей.

Ремонт планируется провести на участке дороги длиной 296 м. Подрядчику предстоит довести проезжую часть до нормативных требований и расширить ее до четырех полос, устроить разворотную площадку с островком и сети дождевой канализации. Ширина тротуара после ремонта составит 2,25 м. Также на объекте будет обновлено наружное освещение, светофорный пост, водоснабжение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маршруты трамваев и автобусов изменятся из-за ремонтных работ на Среднеохтинском проспекте.

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