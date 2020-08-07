В Пулково отменили 8 рейсов

Воздушная гавань Северной столицы вновь объявила об отмене некоторых запланированных рейсов. Также, некоторые вылеты будут задержаны.
Отмена рейсов на фоне эпидемии коронавирусной инфекции продолжается. Помимо внутренних рейсов не состоятся также и международные. Сегодня, 7 августа, пассажиры не смогут улететь в Москву, Омск, Анталью, Пекин, Сиань Сианьянг и Чэнду.
В небо свои самолеты сегодня не отправят следующие авиакомпании: S7, «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Россия», Hainan Airlines, «Чайна Истерн Эирлайнс» и Sichuan Airlines. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта «Пулково».
Помимо этого оказались задержаны рейсы в Симферополь и Москву.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобусы между «Московской» и Пулково начнут курсировать чаще. Решение связано с увеличением пассажиропотока.