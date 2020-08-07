Билл Гейтс рассказал, что для человечества может представлять большую угрозу, чем коронавирус

Основатель Microsoft, предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс рассказал в своем личном блоге о том, что для планеты может оказаться страшнее пандемии.

Гейтс решил напомнить о глобальном потеплении, активное развитие которого может привести к плачевным последствиям для всего населения Земли. Предприниматель заверил, что уже через пару-десятков лет ситуация обострится до критического состояния, а последствия могут оказаться страшнее тех, которые сейчас человечество переживает от коронавируса.

Шанс избежать трагичного развития событий все-таки есть. Но для этого необходимо значительно сократить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Согласно неутешительным прогнозам, уже в течение 40 лет смертность от изменения климата (повышения температуры на планете) примет такие же значения как и смертность от COVID-19. К началу XXII века данный показатель и вовсе станет больше в 5 раз.

Стоит отметить и факт того, что климатический кризис может серьезно ударить по экономике. Последствия для этой сферы также могут оказаться серьезнее, чем те, которые переживает мир в данный момент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билл Гейтс оценил теорию о глобальном чипировании.