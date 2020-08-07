Билл Гейтс рассказал, что для человечества может представлять большую угрозу, чем коронавирус

Билл Гейтс рассказал, что для человечества может представлять большую угрозу, чем коронавирус
Билл Гейтс. Фото: Instagram

Основатель Microsoft, предприниматель и общественный деятель Билл Гейтс рассказал в своем личном блоге о том, что для планеты может оказаться страшнее пандемии.

Гейтс решил напомнить о глобальном потеплении, активное развитие которого может привести к плачевным последствиям для всего населения Земли. Предприниматель заверил, что уже через пару-десятков лет ситуация обострится до критического состояния, а последствия могут оказаться страшнее тех, которые сейчас человечество переживает от коронавируса.

Шанс избежать трагичного развития событий все-таки есть. Но для этого необходимо значительно сократить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Согласно неутешительным прогнозам, уже в течение 40 лет смертность от изменения климата (повышения температуры на планете) примет такие же значения как и смертность от COVID-19. К началу XXII века данный показатель и вовсе станет больше в 5 раз.

Стоит отметить и факт того, что климатический кризис может серьезно ударить по экономике. Последствия для этой сферы также могут оказаться серьезнее, чем те, которые переживает мир в данный момент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Билл Гейтс оценил теорию о глобальном чипировании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
билл гейтс Глобальное потепление климат кризис экономика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Пушкина скрутил продавца ювелирки на Ветеранов ради одного кольца
Билл Гейтс рассказал, что для человечества может представлять большую ...
Кладовщик избил до смерти петербурженку во время секса
В медицинской маске и с ножом: мужчина обчистил кассу «Дикси» в центре Петербурга
В Петербурге ребенок упал за борт прогулочного катера
Незнакомец «Артур» изнасиловал посудомойку петербургского отеля в Стрельне
Названы условия ядерного удара со стороны России
В Петербурге рассказали о судьбе школьных линеек в новом учебном году