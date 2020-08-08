«Масштабная афера»: посол высказался о задержании россиян под Минском

Задержание россиян в Белоруссии могло быть провокацией, организованной третьей стороной.

Такое мнение высказал посол России Дмитрий Мезенцев.

Дипломат заявил, что провокация была подготовлена во время подготовки к выборам в Белоруссии. В таких обстоятельствах правоохранители жестко отреагировали на ситуацию.

«К сожалению, (правоохранители Белоруссии) вне взаимодействия с российскими коллегами», — цитирует Мезенцева РИА Новости.

Он также отметил: по его мнению, проверка российского Следственного комитета подтвердит заказной характер этой «масштабной аферы».

В Белоруссии в конце июля задержали 33 россиянина. В Минске считают, что они готовили массовые беспорядки. Киев требует их выдачи из-за якобы их участия в конфликте в Донбассе. В Кремле заявляют, что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия и находились в Белоруссии транзитом.