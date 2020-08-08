Центр детского и юношеского технического творчества «Охта» получит новое здание в Петербурге

Для Центра детского и юношеского технического творчества «Охта» построят новое здание в Красногвардейском районе Петербурга.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Сейчас Центр располагается в двух зданиях — на улице Памфилова и на проспекте Металлистов. В последнем здании ранее работала школа.

Сейчас городские власти подыскали инвестора, который построит новое здание на проспекте Энергетиков. Старое здание освободят и отремонтируют. Затем туда вернут школу, в которой будут учиться 550 детей.

На сегодняшний день Центр проводит занятия для более чем трех тысяч детей и подростков. Почти 40 воспитанников получили премию Президента РФ в рамках нацпроекта «Образование». В этом году творческому коллективу «Инновационная лаборатория» присвоили звание «Образцовый коллектив Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово построят 6 школ и 15 детских садов к 2022 году.