На Васильевском острове меняются маршруты троллейбусов на 9 августа

В Василеостровском районе Петербурга в воскресенье, 9 августа, вносятся изменения в маршруту троллейбусов. Причиной стали аварийные работы нам и проведение полумарафона.

Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранс». Изменения затронут троллейбусные маршруты №№9, 10 и 11. Проезду троллейбусов по привычному маршруту будут мешать аварийные работы на углу Большого пр. В.О. и Наличной улицы, аварийными работами на Малом пр. В.О., а также проведением полумарафона «Северная столица».

Так, 9 августа троллейбусы будут следовать:

№9 : движение закрыто;

: движение закрыто; №10:

— с открытия движения и после пробега: от к/ст «Конногвардейский бульвар» до к/ст «Новгородская улица»;

— на время пробега: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» до к/ст «Новгородская улица»;

№11:

— с открытия движения и после пробега: от к/ст «Хасанская улица» до к/ст «Конногвардейский бульвар»;

— на время пробега: от к/ст «Хасанская улица» до к/ст «Тульская улица»;

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аварийные работы закрыли движение троллейбусов на Васильевском острове.