Отменены пять рейсов из Пулково в воскресенье

Отменены пять рейсов из Пулково в воскресенье
Из Северной столицы не вылетят запланированные на 9 августа пять рейсов. Фото: Baltphoto

В аэропорту Пулково в воскресенье, 9 августа, отменили пять реймов, еще четыре самолета покинут Петербург с задержкой.

Согласно информации о вылетах с онлайн-табло Пулково, в Петербурге задерживается вылет четырех рейсов до Астрахани, Москвы, Нижнего Новгорода и Воронежа. Время вылетов изменили авиакомпании «Победа», «Уральские авиалинии» и «РусЛайн».

Из Северной столицы не вылетят запланированные на 9 августа пять рейсов. Полеты отменили в Москву, Париж, Симферополь, Амстердам, Шанхай. Среди авиакомпаний, отменивших внутренние и международные рейсы, были Pegas Fly, Air France, «Россия», KLM, «Чайна Истерн Эйрлайнз».

Остальные рейсы покинут Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аэропорт Пулково прокомментировал массовые отмены рейсов.

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