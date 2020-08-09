В Петербурге строители отмечают профессиональный праздник

В Петербурге в воскресенье, 9 августа, отмечают День строителя. Представителей этой профессии поздравил губернатор Александр Беглов.

«Рад поздравить всех вас с профессиональным праздником! Вы – продолжатели дела великих зодчих и инженеров-новаторов, трудом и талантом которых создавался наш Петербург, один из самых красивых городов мира», — поздравление градоначальника приводит пресс-служба Смольного.

Как отметил глава города, строительная индустрия вносит значительный вклад в экономику Северной столицы. Городские власти строят масштабные планы по преобразованию и новому строительству. Петербург нуждается в новом жилье и социальных объектах, дорогах и общественных пространствах.

Беглов подчеркнул, что за 2020 год в городе возвели около миллиона квадратных метров жилья. Также в этом году планируют сдать еще 60 соцобъектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге поздравили лучших выпускников 2020 года.