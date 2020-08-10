В Петербург придет резкое похолодание

Теплые и солнечные дни последнего месяца лета покинут Северную столицу.

Если в понедельник, 10 августа, температура воздуха в течение дня еще будет достигать 23 градусов тепла, то уже во вторник, 11 августа, столбик термометра еле-еле доберется до +18.

Во вторник в городе установится облачная погода. Однако, осадков опасаться не стоит. В течение дня подует ветер северного и северо-западного направлений. Сильным при этом он не будет. Ночью температура максимально поднимется до +14 градусов. Днем теплее особо не станет: от +16 до +18 градусов тепла. Поэтому петербуржцам стоит вспомнить о своих теплых вещах. Атмосферное давление незначительно повысится. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Прохлада сохранится на протяжении всей рабочей недели. В выходные температура вновь незначительно начнет расти вверх. Однако, в городе снова начнут идти дожди. Остается надеяться, что август все же завершится на хорошей ноте, а тепло еще порадует жителей Петербурга в летнем сезоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе.