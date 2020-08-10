В бюджете Петербурга предусмотрят денежные средства для поддержки объединений ветеранов и инвалидов

Субсидии помогут учреждениям не оплачивать арендную плату и получать посильную помощь в оплате коммунальных и других различных услуг.

Сегодня, 10 августа, состоялось заседание правительства Северной столицы, в ходе которого оказалось поддержано постановление, подразумевающее освобождение от арендной платы организаций, которые объединяют ветеранов войны и труда, узников концлагерей и инвалидов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что в городе много ветеранов и они, несмотря на солидный возраст, активно участвуют в общественной жизни Петербурга. В этом им необходимо оказывать поддержку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2020 году прошение о выделении помощи подали 63 общественных объединения, которые ведут свою деятельность дольше 5 лет. Каждый год поддержку получают организации, которые задействуют для своей работы помещения нежилого фонда до ста квадратных метров в границах одного района.

Для оказания поддержки в городском бюджете на 2020 год на эти цели выделено 6,5 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге государственные субсидии на жилье получат 155 семей с детьми-инвалидами.