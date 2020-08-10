В Петербурге суд решит судьбу похитителя кабелей связи из подвалов домов

Прокуратура Невского района официально вынесла обвинение в сторону петербуржца, решившего позариться на чужое имущество.

В рамках расследования уголовного дела о краже (речь идет о п. «б» части 2 статьи 158 УК РФ) было установлено, что местный житель в период времени с января по май 2020 года девять раз похищал кабели связи в подвалах жилых зданий, пока не был задержан. Своими противоправными действиями он нанес материальный ущерб двум организациям — ПАО «Ростелеком» и ООО «Жилкомсервис №1» на сумму более 105 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Уголовное дело, после внесения всех необходимых дополнений прокуратуры, далее будет рассматривать суд. Материалы уже отправлены в соответствующую инстанцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что раскрыта кража оборудования для подъема судов с берега Ладожского озера.