В Невском районе повторно пройдут гидравлические испытания

В Невском районе повторно пройдут гидравлические испытания
"Теплосеть" проводит испытания. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во вторник, 11 августа, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проверят на прочность тепловые магистрали в Невском районе. Данные работы призваны подготовить оборудование к новому отопительному сезону. Испытания, в ходе которых увеличивается давление в трубах, позволяет выявить их слабые места. Выявляются и участки, на которых необходимо провести замену оборудования. Важно сделать это именно в летний период, чтобы избежать возможных проблем зимой.

Теплосети проверят на следующих улицах: Народной, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева. Помимо этого, трубопровод испытают на проспекте Большевиков, Дальневосточном и Искровском проспектах, а также на Октябрьской набережной. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплосеть».

Стоит отметить, что в случае наблюдения вытекания воды, необходимо сразу же сообщать об аварийном участке в экстренные службы. Движения транспорта и пассажиров в подобных местах следует избегать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» проведет испытания в четырех районах Петербурга.

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