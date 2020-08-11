Две полосы на развязке КАД с Мурманским шоссе закроют из-за ремонта

С 15 по 25 августа на двух полосах внутреннего кольца КАД у развязки с Мурманским шоссе будут проводиться дорожные работы. Водителей ждут очередные пробки.

Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 15 по 25 августа на участке внутреннего кольца КАД около развязки с Мурманским шоссе будут проводить работы по устранению колейности. На это время две полосы этого участка будут закрыты для движения транспорта.

По двум оставшимся полосам участка КАД автомобилисты смогут ехать со скоростью до 50 километров в час. Водителей будут предупреждать о ремонте и ограничениях, используя временные дорожные знаки, наливные барьеры и световую сигнализацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ рассказала о предстоящих ограничениях движения в Петербурге, которые вступают в Петербурге с 11 и 12 августа.