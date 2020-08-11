В июле в Петербурге зафиксировали рекордную смертность

В 2020 году больше всего жизней унес июнь. В первый месяц лета погибли 7106 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В 2020 году больше всего жизней унес июнь. В первый месяц лета погибли 7106 человек. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В июле петербуржцы умирали в меньшем количестве, чем в предыдущие два месяца. Об этом свидетельствует статистика на сайте Комитета по делам записи актов гражданского состояния.

Так, в середине лета умерло 5 827 человек, что на порядок меньше, чем в июне, когда скончались 7 106 горожан. В мае тоже показатели были высокими — 6 427 человек, а вот апрель, март и февраль стали менее смертоносными, чем лето — умерло 5 303, 5 094 и 5 019 человек в каждый месяц соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вновь резко подскочила суточная смертность от COVID-19. Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на вторник, 11 августа, число погибших от COVID-19 в Северной столице за последние сутки выросло практически втрое.