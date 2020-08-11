Синоптик рассказал, когда петербуржцам стоит ждать тепла

Жители Северной столицы были вынуждены вновь облачиться в свои теплые вещи, так как температура резко опустилась до +17. Специалист объяснил, когда похолодание немного отступит.

На текущей неделе холоднее всего будет во вторник, среду и четверг. К счастью, дополнительных ухудшений погоды можно не ждать — осадки обойдут город стороной. Об этом сообщает «Авторадио — Санкт-Петербург» с ссылкой на метеоролога Юрия Куткевича.

По словам специалиста, резкое понижение температуры воздуха связано с поступающими массами холодного воздуха, которые приходят в город на Неве из более северных регионов и Ледовитого океана. Стоит отметить, что северный ветер не подует слишком сильно. Помимо этого, дождей и облаков практически не будет.

Но к концу недели потепление все же придет, несмотря на то, что до этого столбик термометра не поднимется выше +17 до пятницы днем и выше +12 ночью. На выходных воздух сможет прогреться уже до +20.

Приятная температура может оставаться в городе и в течение следующей недели. Однако, уже ближе к концу месяца, прохлада вновь даст о себе знать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе.