В Миланском соборе обезвредили египтянина, захватившего заложника

Итальянская полиция обезвредила злоумышленника, который взял в заложники охранника Миланского собора.

Как сообщает РИА Новости, в среду, 12 августа, неизвестный мужчина прорвался в Дуомо ди Милано и, угрожая ножом, взял в заложники одного из сотрудников главной достопримечательности города. Местные СМИ называют преступника выходцем из Северной Африки.

Полиция заявляет, что это был 26-летний уроженец Египта. Он напал на охранника, который пытался помешать ему.

В Сети распространили ролик, на котором видно, как египтянин размахивает ножом в углу собора. Около его ног сидит заложник, которого злоумышленник удерживает одной рукой.

Прибывшие на место правоохранители решили инцидент за 10 минут: сначала пытались договориться, но в какой-то момент один из стражей порядка набросился на вооруженного, после чего он был арестован.

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