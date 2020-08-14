Погода в Ленобласти на пятницу: туман и потепление

Перед выходными Ленинградскую область накрыло густым туманом.

В пятницу, 14 августа, в 47 региона ожидается переменная облачность, однако погода будет весьма приятной, так как осадки в виде дождей не дадут о себе знать в течение всего дня. Утром в некоторых районах Ленобласти установится туман, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Ветер юго-западного направления в регионе подует умеренно, а столбик термометра вновь уверенно поползет вверх — воздух прогреется до +23 градусов. Атмосферной давление незначительно изменит свои показатели в сторону снижения. Об этом сообщает ФГБУ «Северо Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Стоит отметить, что тепло задержится в Ленинградской области и на выходных. Если в субботу, 15 августа, температура составит +24 градуса, то в воскресенье, 16 августа, она достигнет показателя в +26. Однако, в течение этих двух дней в регионе прольются дожди, поэтому зонтик станет весьма актуальным аксессуаром для ленинградцев вплоть до окончания недели.

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