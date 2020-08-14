Водителям закроют движение по трассе «Кола» 17 августа

В понедельник, 17 августа, на федеральной трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто движение транспорта. Ограничения продлятся 45 минут.

Об этом информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Сообщается, что закрытие движения по автомобильной дороге связано с разводкой Ладожского моста через реку Нева, расположенного рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленинградской области.

Мост будет разведен в период с 15.00 до 15.45. В это время вверх по реке будут проходить высокие судно «Фрея» и буксир «Павловск» с максимальным высотным габаритом 27,8 метра.

Отмечается, что мост будет разведен только в том случае, если на улице будет не жарче +25 градусов, а скорость ветра не превысит 15 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение работ на ЗСД ограничит движение транспорта на Южном участке.