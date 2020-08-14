Гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга

ГУП «ТЭК СПб» проведет профилактические работы, в ходе которых испытает на прочность оборудование в нескольких районах Северной столицы в период с 17 по 20 августа.

Во Фрунзенском районе коммуникации проверят 17 августа. В Петроградском районе дефекты на трубопроводах поищут 18 августа, 19 августа испытание давлением пройдут трубы в Колпинском районе, а в Невском районе гидравлические испытания состоятся 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Подобные профилактические меры очень важны для подготовки к отопительному сезону. Испытания позволяют специалистам оперативно выявлять и устранять дефекты и проблемы с оборудованиями заранее, а не в зимний период.

В общей сложности, за весь межотопительный сезон пройдут 263 испытания трубопроводов в различных районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник ТЭК проводили испытания в Московском районе.