Гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга

Гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга
ГУП "ТЭК". Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

ГУП «ТЭК СПб» проведет профилактические работы, в ходе которых испытает на прочность оборудование в нескольких районах Северной столицы в период с 17 по 20 августа.

Во Фрунзенском районе коммуникации проверят 17 августа. В Петроградском районе дефекты на трубопроводах поищут 18 августа, 19 августа испытание давлением пройдут трубы в Колпинском районе, а в Невском районе гидравлические испытания состоятся 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

Подобные профилактические меры очень важны для подготовки к отопительному сезону. Испытания позволяют специалистам оперативно выявлять и устранять дефекты и проблемы с оборудованиями заранее, а не в зимний период.

В общей сложности, за весь межотопительный сезон пройдут 263 испытания трубопроводов в различных районах города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник ТЭК проводили испытания в Московском районе.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гидравлические испытания гуп тэк спб межотопительный сезон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гидравлические испытания пройдут в четырех районах Петербурга
Глава центра Гамалеи прокомментировал отказ опрошенных врачей прививаться ...
Петербургских водителей предупредили об ограничениях на дорогах, вводимых с ...
Little Big опубликовали клип на новую песню Tacos
В Петербурге пройдет «Гонка героев»
Доноры Петербурга сдали 70 литров крови за один день
Собянин опроверг информацию о возвращении коронавирусных ограничений в ...
Водителям закроют движение по трассе «Кола» 17 августа