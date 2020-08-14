Массовые мероприятия в школах России отменены до 2021 года

Массовые мероприятия в школах России отменены до 2021 года
Для минимизации контактов введут сдвоенные уроки. Фото: pixabay

Учащиеся образовательных учреждений не смогут принимать участие в различных мероприятиях до конца года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

О изменениях в работе российских школ рассказал в эфире «Россия 24» министр просвещения Сергей Кравцов. От отметил, что сам процесс обучения никак не пострадает от незначительных изменений, которые будут вводиться из-за соображений безопасности.

Стоит отметить, что обучение возобновится в очном режиме. Начиная с 1 сентября, школьники вновь сядут за парты, а не за домашние компьютеры. Во всех школах первое время будут дежурить врачи. Все помещения учреждений обеззаразят.

Организация учебной деятельности будет согласована с Роспотребнадзором.

Отдельно Кравцов отметил тот факт, что День знаний 1 сентября все равно останется праздником для учащихся в этом году, несмотря на небольшие корректировки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все петербургские школы и детсады обеззаразят к 1 сентября.

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