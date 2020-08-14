Британский алкогольный производитель откроет в Петербурге свой фирменный бутик

Компания из Великобритании Halewood Wines & Spirits готовится к открытию собственного бутика по продаже алкоголя в Северной столице под названием The Drop Store.

Отметим, что британская компания является на своей родине крупнейшим независимым производителем горячительных напитков.

О том, что именно в Петербурге будет открыта первая розничная торговая точка производителя в России рассказала генеральный директор ООО «Хейлвуд» Елена Хрусталева. Об этом сообщает «Коммерсант».

Петербуржцев ждет богатый ассортимент продукции компании. Среди них: водка, джин, виски, ром и многое другое.

Посетители магазина площадью 90 квадратных метров смогут пробовать напитки перед покупкой посредством дегустаций. Также, будет реализована продажа закусок.

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