Британский алкогольный производитель откроет в Петербурге свой фирменный бутик

Британский алкогольный производитель откроет в Петербурге свой фирменный бутик
Дата открытия пока неизвестна. Фото: Pixabay

Компания из Великобритании Halewood Wines & Spirits готовится к открытию собственного бутика по продаже алкоголя в Северной столице под названием The Drop Store.

Отметим, что британская компания является на своей родине крупнейшим независимым производителем горячительных напитков.

О том, что именно в Петербурге будет открыта первая розничная торговая точка производителя в России рассказала генеральный директор ООО «Хейлвуд» Елена Хрусталева. Об этом сообщает «Коммерсант».

Петербуржцев ждет богатый ассортимент продукции компании. Среди них: водка, джин, виски, ром и многое другое.

Посетители магазина площадью 90 квадратных метров смогут пробовать напитки перед покупкой посредством дегустаций. Также, будет реализована продажа закусок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный не торопится с открытием фуд-кортов и кинотеатров.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Halewood Wines & Spirits алкогольный бутик открытие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Служба городского центра «Контакт» возобновила очный прием петербуржцев
В Петербурге количество арендованных под офисы помещений резко уменьшилось ...
Британский алкогольный производитель откроет в Петербурге свой фирменный бутик
Ученые смогли узнать, виноват ли Христофор Колумб в распространении ...
В больнице имени Раухфуса ребенку провели уникальную операцию
Губернатор Ленобласти уволил начальника управления по транспорту
Массовые мероприятия в школах России отменены до 2021 года
Бывший вице-губернатор Петербурга стал одним из владельцев «Стройтрансгаз»