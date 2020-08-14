Служба городского центра «Контакт» возобновила очный прием петербуржцев

Работники службы медиации центра «Контакт» вновь смогут лично общаться с клиентами для оказания им необходимой помощи.

Эпидемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в работу службы. Из-за соображений безопасности все услуги начали оказываться дистанционно. При этом, количество обращений по различным конфликтным ситуациям выросло в разы. С конца марта до середины мая услуги специалистов (психологов, конфликтологов и медиаторов) стали популярнее на 69% чем в аналогичный период времени 2019 года. Данные изменения могут быть связаны с режимом самоизоляции, который далеко не самым положительным образом отразился на состоянии людей. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике.

С апреля по июль служба обработала 150 заявок от петербуржцев. В основном, специалисты в этот период времени занимались решением детско-родительских конфликтов.

Несмотря на успешность работы в удаленном формате, личные встречи для клиентов службы все равно являются более предпочтительными. Поэтому, благодаря улучшению эпидемиологической обстановки, очное общение с работниками центра «Контакт» вновь стало возможным. Отмечается, что работа будет вестись с учетом выполнения всех необходимых мер по обеспечению безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за апрель провели 144 психологические консультации из-за семейных конфликтов.