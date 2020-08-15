Школа №263 в центре Петербурга вновь откроется в 2021 году

Школа №263 в центре Петербурга вновь откроется в 2021 году
Школа №263. Фото: gov.spb

Историческое здание школы №263 в Адмиралтейском районе примет учеников в 2021 году после капитального ремонта.

Как сообщили в Смольном, власти держат на контроле социальную инфраструктуру не только застраивающихся, но и центральных районов. Смольный следит за тем, чтобы все жители центра могли отправить своих детей в школы и детские сады.

Ремонт школы №263 начался в мае этого года и, по поручению губернатора Александра Беглова, работы ускорятся и будут завершены в 2021 году. Средства на капремонт город выделил.

Стоит отметить, что историческое здание-памятник было построено в 1936 году и с тех пор ни разу не ремонтировалось. В здании уже начались работы по усилению фундамента, дверных и оконных проемов, замене перекрытий. Планируется привести в порядок, в частности, школьный стадион, столовую и дворовую территорию.

На ремонт здания выделено более 207 млн рублей.

Пока идет ремонт, ученики школы №263 распределены по трем школам, расположенным в том же районе.

В Смольном отметили, что в военные годы в школе был организован госпиталь для раненых бойцов Ленинградского фронта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы, детсады и колледжи Петербурга заработают с 1 сентября в обычном режиме.

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