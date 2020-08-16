В Петербурге отреставрируют фонтаны в Румянцевском саду

За их восстановление возьмутся в ближайшее время.

Власти Санкт-Петербурга решили включить фонтаны в Румянцевском саду на Васильевском острове в программу восстановления и реконструкции городских фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что несколько лет назад внешний облик объекта пострадал от рук вандалов и пришло время их привести в порядок.

Губернатор Александр Беглов отметил, что правительство сделает все, чтобы фонтаны, находящиеся в знаковом для Северной столицы месте, заработали как можно быстрее.

Отмечается, что в 2020 году в рамках программы уже отреставрировали фонтан «Слава» в Московском парке Победы, а также фонтан на Центральной усадьбе в поселке Шушары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на реконструкцию кинотеатра «Максим» на Ланском шоссе изыщут 170 млн рублей.