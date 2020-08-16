В Сланцевском районе заработала первая станция водоочистки

У местных жителей появится доступ к чистой воде.

В Сланцевском районе в Выскатке запустили первую станцию водоочистки. Теперь качественной питьевой водой будут обеспечены полторы тысячи жителей деревни. Об этом сообщает ГУП «Леноблводоканал». Отмечается, что в конце 2020 года также завершится капитальный ремонт местной системы водоснабжения.

В предприятии пояснили, что модульные очистные станции устанавливают в маленьких населенных пунктах, где проживают до пяти тысяч человек. Их проектирование не отнимает много времени, а прослужить они могут от 30 лет.

Напоминаем, что 2021 год в Ленинградской области объявили «Годом Чистой воды». Проблему планируют решить в течение трех лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что онколог объяснил, чем полезна вода для кишечника. Она призвала пить воду, потому что это приносит много пользы организму.