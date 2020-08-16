Миллиардер раскритиковал закрытие фуд-кортов и кинотеатров в Петербурге

Он отметил, что огромное количество людей остались без работы и им не предложили никакой альтернативы.
Управляющий партнер компании Fort Group Максим Левченко негативно высказался о решении оставить закрытыми фуд-корты и кинотеатры в Санкт-Петербурге до 30 августа. Он прокомментировал инициативу Смольного на своей странице в Facebook. Миллиардер отметил, огромное количество россиян остались без работы, так что можно говорить о запрете властей на профессию. Левченко также убежден, что происходящее истребит сразу несколько секторов досугового и сервисного бизнеса в Северной столице.
Он не понимает, почему людям, потерявшим рабочие места, не предлагают ничего взамен. По словам Левченко, в поиске находятся около четырех тысяч человек. Предприниматель добавил, что рынок может потерять до 5 миллиардов рублей до конца 2020 года.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил нарушений в работе ТЦ и ТРК в Петербурге.