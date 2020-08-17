В Петербурге поддержат грантами более 250 молодых ученых

В Северной столице правительство выделит субсидии более 250 исследователям в возрасте до 35 лет.

Сегодня, 17 августа, постановление о выплатах в 2020 году ученым было одобрено в ходе совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства.

В общей сложности, в 2020 году на поддержку специалистов будет выделено 34,4 миллиона рублей. Субсидии смогут получить 259 человек. Для молодых ученых предусмотрена выплата в размере 100 тысяч рублей, а для кандидатов наук в возрасте до 35 лет предоставят субсидии в размере 150 тысяч рублей. Речь идет о работниках тех высших учреждений, которые располагаются на территории города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Материальная помощь призвана помочь ученым-специалистам в их профессиональной деятельности. На полученные деньги станет возможно производить закупку важного оборудования и инвентаря, а также оплачивать услуги различных организаций.

Отметим, что субсидии молодым ученым город выделяет с 1994 года. Беглов подчеркнул, что, несмотря на сложившуюся непростую экономическую ситуацию, Петербургу необходимо продолжать помогать науке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов рассказал Фурсенко о реализации нацпроектов «Образование» и «Наука».