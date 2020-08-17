В Красногвардейском районе к 2025 году появится новое здание похоронное бюро

В Красногвардейском районе к 2025 году появится новое здание похоронное бюро
Работы займут 5 лет. Фото: Pixabay

Трехэтажное здание по оказанию услуг для организации похорон появится в Петербурге через 5 лет.

Разрешение на строительство трехэтажного объекта в Красногвардейском районе получила частная компания «Леда-пром». Внутри возведенного здания оборудуют траурный зал, магазин с выставочным залом и помещения специальных назначений. Об этом сообщает пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга.

Выделенный под строительство участок земли составляет 4 тысячи квадратных метров. Помимо здания, на полученной территории организуют открытую стоянку, на которой одновременно смогут парковаться 28 транспортных средств.

Закончить работы планируется к 2025 году. На строительство похоронного бюро выделено 450 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудник ритуальной службы крал у семьи покойников деньги на похороны.

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