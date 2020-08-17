В Ленобласти в лесу нашли 12 бочек с неизвестным веществом

В Ленобласти в лесу нашли 12 бочек с неизвестным веществом
Содержимое бочек пока не установлено. Фото: ЛенТВ24

Пока что специалисты не понимают, что находится внутри емкостей.

У озера Волоярви посреди леса нашли 12 бочек с неизвестным веществом. Об этом сообщает «ЛенТВ24». О них в МЧС заявил местный житель.

Отмечается, что о происходящем в курсе специалисты Роспотребнадзора, но они пока не знают, что находится внутри емкостей. В ведомстве считают, что угрозы окружающей среды нет.

Грибник заявил, что не чувствует никакого специфического запаха, но грибы собирать около этого места не будет, так как боится отравиться. В бочках предположительно находятся химикаты.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на дачном участке в Павловске нашли боеприпас времен ВОВ. Прибывшие на место сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали взрывоопасный предмет и вывезли его на специальный полигон, где он впоследствии будет уничтожен при соблюдении всех мер безопасности.

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