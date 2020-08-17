Петербургские учебные заведения готовятся к открытию 1 сентября

До учебного года осталось ровно две недели.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «Вконтакте» подвел итоги прошлой недели. Он отметил, что сейчас детские сады, школы и колледжи готовятся к 1 сентября – до начала учебного года осталось ровно две недели. Глава города отметил, что скоро в Северной столице забудут об очередях: этим летом удалось достроить сразу три образовательных учреждения.

«Первого сентября откроем 7 зданий школ и 12 зданий детских садов после постройки, капитального ремонта или реконструкции»,

— рассказал Александр Беглов.

Также губернатор напомнил, что важно соблюдать меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

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