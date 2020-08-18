В Петербурге подскочили продажи детских автокресел

В Петербурге подскочили продажи детских автокресел
В России растет спрос на детские автокресла. Фото: pixabay.com

Аналитики выяснили, что с середины июля по середину августа жители России на 32% чаще покупали детские автокресла. В Петербурге спрос наа автокресла вырос на 25%.

Согласно данным сервиса Авито, ажиотажный спрос на детские кресла может быть связан с тем, что россияне чаще ездили в автопутешествия этим летом. Также на это могла повлиять активная подготовка семей к возвращению детей до 12 лет в школы и детские сады. Кроме того, россияне начали массово пересаживаться на личный транспорт из соображений безопасности в период коронавирусной пандемии.

Жители Петербурга стали интересоваться автокреслами для детей на 25% активнее. А средний ценник на них установился на уровне 4 440 рублей, упав на 19%. В среднем по стране средняя стоимость составляет 3 980 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России растут продажи товаров для отдыха на природе.

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