В Петербурге подскочили продажи детских автокресел

Аналитики выяснили, что с середины июля по середину августа жители России на 32% чаще покупали детские автокресла. В Петербурге спрос наа автокресла вырос на 25%.

Согласно данным сервиса Авито, ажиотажный спрос на детские кресла может быть связан с тем, что россияне чаще ездили в автопутешествия этим летом. Также на это могла повлиять активная подготовка семей к возвращению детей до 12 лет в школы и детские сады. Кроме того, россияне начали массово пересаживаться на личный транспорт из соображений безопасности в период коронавирусной пандемии.

Жители Петербурга стали интересоваться автокреслами для детей на 25% активнее. А средний ценник на них установился на уровне 4 440 рублей, упав на 19%. В среднем по стране средняя стоимость составляет 3 980 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России растут продажи товаров для отдыха на природе.