Петербуржцы попрощаются с режиссером Борисом Герштом 19 августа

Петербуржцы попрощаются с режиссером Борисом Герштом 19 августа
Режиссер Борис Гершт. Фото: пресс-служба РГИСИ

В Петербурге 19 августа пройдет прощание с известным театральным и телевизионным режиссером, сценаристом и поэтом Борисом Герштом.

Дату прощания с режиссером назвали в пресс-службе Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Петербуржцы смогут попрощаться с Борисом Герштом в 12:30 в среду, 19 августа, в Центральном зале крематория, расположенном на Шафировском проспекте, д. 12.

Заслуженный работник культуры РФ, академик Академии российского телевидения «ТЭФИ», профессор РГИСИ Борис Иосифович Гершт скончался 15 августа в возрасте 83-х лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский ведущий и режиссер Борис Гершт умер в 83 года. Вся его творческая деятельность была прочно связана с городом на Неве.

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