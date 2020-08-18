В Ленобласти назначили нового гендиректора в УК по обращению с отходами

гендиректором АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" стал Антон Бучнев. Фото: lenobl.ru.

гендиректором АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" стал Антон Бучнев. Фото: lenobl.ru.

Антон Бучнев возглавит АО «Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области».

Об этом стало известно во вторник, 18 августа. Как сообщили в правительстве Ленинградской области, бывший руководитель регоператора по отходам Николай Хасиев, который занимал эту должность на протяжении трех лет, остался в компании. Он займется развитием инфраструктуры обращения с отходами для нужд потребителей Петербурга и 47 региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор региона Александр Дрозденко подписал постановление об освобождении Павла Постовалова от должности главы транспортного управления Ленобласти. Временно исполняющим обязанности начальника управления стал действующий заместитель Постовалова Михаил Присяжнюк.