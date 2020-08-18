Работу амбулаторий в садоводствах Петербурга продлили до зимы

Работу амбулаторий в садоводствах Петербурга продлили до зимы
В Петербурге продлили дачный сезон. Фото: pixabay

Амбулатории в садоводствах Петербурга будут работать до зимы. Решение о продлении сроков работы медицинских амбулаторий на несколько месяцев приняли в Смольном.

Из-за пандемии коронавируса, которая по-прежнему создает сложную ситуацию в Петербурге, горожане не хотят покидать дачи, потому дачный сезон в этом году решили продлить до холодов. Все это время дачники будут нуждаться в медицинской помощи, в связи с чем городские власти решили продлить сроки работы амбулаторий.

В Смольном также сообщили, что в 2019 году в петербургских садоводствах сдали четыре модульных врачебных амбулатории, а в этом году садоводы обзаведутся еще 12-ю. Медпомощь в амбулаториях получают более 2,5 млн дачников из Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по Ленобласти ездят мобильные амбулатории.

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