Вестибюль станции метро «Зенит» перекрасят в сине-бело-голубые цвета

Станция петербургского метрополитена «Зенит», которая ранее называлась «Новокрестовская», получит новый дизайн и концепцию.

За разработку нового дизайна и концепции вестибюля станции на «зеленой ветке» отвечало архитектурное бюро Arch Group. Станцию решили оформить в сине-бело-голубых цветах. Вестибюль перекрасят, а в витринах на платформе разместят львов.

Новый облик станция получит не позднее чем за месяц до проведения чемпионата Европы по футболу (Евро-2021), который стартует 11 июня следующего года. В Петербурге Сборная России проведет два матча — с Бельгией и Финляндией.

Инвестором проекта выступит петербургский футбольный клуб «Зенит».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станция метро «Новокрестовская» сменила название на «Зенит». Петербургские власти приняли решение переименовать станцию в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России.