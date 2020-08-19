В Ломоносове осветили сразу несколько улиц

В Ломоносове осветили сразу несколько улиц
Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Город озарили более 1,1 тысяч светодиодных светильников.

В городе Ломоносов уже подготовились к осенне-зимнему периоду, осветив сразу несколько улиц тысячью светодиодных светильников. Об этом сообщает СПб ГБУ «Ленсвет». Комфортней стало на территории одного из микрорайонов, на территории которого проживают более 28 тысяч человек.

Отмечается, что светильники заработали, чтобы стали светлее местные проезды, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки. Также их включили у двух школ и четырех детских садов.

«Раньше территорию микрорайона освещали технически устаревшие светильники с ртутными лампами, которые потребляли электроэнергию в ощутимых объемах»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парке Сосновка продолжают обновлять наружное освещение, работы завершат к 15 октября.

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В Ломоносове осветили сразу несколько улиц