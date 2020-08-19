Пандемия отменила летние массовые мероприятия в Петербурге

Некоторые из них еще могут состояться, но только осенью, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Пандемия коронавируса запомнится горожанам и туристам в том числе тем, что не дала им посетить излюбленные летние фестивали. Об этом пишет Peterburg2.ru.

Несмотря на то, что в августе в Санкт-Петербурге позволили проводить массовые мероприятия, все еще действует ряд ограничений, которые отменили часть из них. Люди не смогли побывать на открытии фонтанов, были отменены «Ночь музеев 2020», Международный фестиваль цветов с парадом по Невскому проспекту, Международный фестиваль духовых оркестров, «Усадьба джаз».

Некоторые из фестивалей удалось перенести на осень, но организаторы не могут обещать, что мероприятия состоятся. Возможно состоятся St.Petersburg Craft event, Фестиваль красок в парке имени Бабушкина, Stereoleto, Фестиваль водных фонариков.

Часть мероприятий и вовсе перенесли в онлайн-режим. Это и фестиваль «Петербург live», и Geek Picnic и Science Fest.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Новой Голландии стартует Международный фестиваль дебютного кино.