Петербуржцев ждет теплый четверг без дождей

Последние дни рабочей недели порадуют жителей Северной столицы приятными температурами и отсутствием дождей.

В четверг, 20 августа, в городе установится переменная облачная погода, поэтому голубое небо все же покажется на радость гуляющим. Зонтики можно смело оставить дома — осадков ожидать не стоит. В течение дня подует ветер юго-восточного и южного направлений. Он никак не сможет потревожить, так как будет слабым. Воздух прогреется в пределах от +22 до +24 градусов тепла. Атмосферное давление незначительно изменится в сторону повышения. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Отметим, что перед началом выходных погода тоже будет благоприятной — в пятницу, 21 августа, даже станет несколько теплее: днем от +23 до + 25 градусов тепла. Ветер при этом останется слабым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе.