В Ленобласти в четверг воздух прогреется до +26 градусов

В Ленинградскую область под конец августа вернулась летняя погода.

В четверг, 20 августа, в 47 регионе будет преобладать переменная облачность. Осадки не побеспокоят ленинградцев — дождевики можно отложить до выходных. В течение дня подует юго-восточный и южный ветер. Если ночью он будет слабым, то уже днем немного разгонится до умеренного. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов тепла. Атмосферное давление продемонстрирует рост, правда, изменения не станут значительными. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Похожую картину следует ждать и в конце рабочей недели — в пятницу, 21 августа, снова установится теплая погода с переменной облачностью и отсутствием дождей. Однако уже в субботу, 22 августа, в Ленобласти снова прольются осадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ждет теплый четверг без дождей.