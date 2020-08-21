Пятница в Петербурге будет теплой — до +25 градусов

Последний день рабочей недели в Северной столице отличится малооблачной погодой без осадков.

Об этом сообщает городское ГУ МЧС России. Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 21 августа, в городе подует юго-восточный и южный ветер. Днем скорость его порывов составит от 3 до 8 метров в секунду.

Ночью ожидается до +12…+14 градусов, а в пригороде — похолодание до +9 градусов. Днем погода порадует петербуржцев теплом — в городе будет от +23 до +25 градусов.

В пятницу атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Европейской России. В Петербурге, Карелии, а также в Архангельской и Мурманской областях температура будет превышать норму на 4-6 градусов.