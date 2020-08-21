Конец рабочей недели Ленобласть встретит ясной погодой и теплом

Несмотря на то, что лето подходит к концу, погода все же решила еще порадовать жителей Ленобласти высокими температурами.

В пятницу, 21 августа, в 47 регионе на небе практически не будут виднеться облака. Осадков не ожидается — установится сухая и благоприятная погода. В течение дня подует слабый ветер южного и юго-восточного направления. Воздух прогреется в пределах от +21 до +26 градусов. Атмосферное давление начнет движение в сторону незначительного роста. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Аналогичная погода будет наблюдаться в Ленобласти и в субботу, 22 августа. А уже в воскресенье, 23 августа, в регион снова придут дожди. В некоторые районах пройдут грозы, а температура воздуха упадет до +23 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятница в Петербурге будет теплой — до +25 градусов.