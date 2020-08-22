В Ленобласти в субботу пойдет дождь

Жителей региона предупреждают об ухудшении погоды ближе к вечеру.

В Ленинградской области сегодня, 22 августа, воздух прогреется до плюс 27 градусов. Ночью будет довольно холодно – минимальная температура составит всего пять градусов, места будет чуть теплее, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что погода отлично подойдет для сбора урожая. В первую половину дня будет тепло и без осадков, а вот вечером пойдет небольшой дождь. Ветер, гуляющий по Ленинградской области, разгонится до 11 м/с.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Японии зафиксирована рекордная жара. Так, по сведениям информационного агентства «Киодо», полученным в понедельник, 17 августа, в городе Хамамацу префектуры Сидзуока температура воздуха достигло 41,1 градуса