«Фу, мне стыдно»: Мясников осудил поведение Ефремова в суде

Телеведущий и врач Александр Мясников резко осудил позицию Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП.

Он считает, что актер стремится уйти от ответственности любой ценой, забыв о порядочности, а его поведение на судебных заседаниях назвал унизительно жалким зрелищем.

«Фу, мне стыдно и противно», — высказался телеврач на своем Telegram-канале.

Он также предположил, что, попади Ефремов в плен во время войны, он бы делал все ради спасения себя, «за доппаек сдавал бы».

Напомним, авария в центре столицы произошла 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова. Пострадавший мужчина позднее скончался в больнице от полученных травм. Известно, что Ефремов на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент ДТП. Такое заявление сделал его адвокат Эльман Пашаев.