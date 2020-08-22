Петербуржцев предупреждают о непогоде 23 августа

Петербуржцев предупреждают о непогоде 23 августа
Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

У спасателей новое предупреждение для жителей Северной столицы — завтра в городе будут бушевать ливни с грозами.

Об этом сообщили в городском Главном управлении МЧС. Согласно прогнозу синоптиков ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье, 23 августа, теплая солнечная погода резко покинет город, ее сместит небольшое похолодание и осадки.

Так, завтра за окном в Петербурге будет всего до +22 градусов. Осадки накроют город уже этой ночью. Утром и днем в некоторых районах пройдут ливни с грозами.

Вместе с грозами ожидается усиление ветра, его порывы могут достигать 15 метров в секунду, сообщили в ведомстве. Жителей города на Неве просят быть внимательными, когда на улице будет бушевать стихия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр прогнозирует аномальное тепло в Европейской России.

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