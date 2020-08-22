Петербургские трамваи отправятся в Ульяновск

Петербургские трамваи отправятся в Ульяновск
В Ульяновск поставят 29 трамваев. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Ульяновск закупит у Петербурга трамвайные вагоны «Львенок», которые уже собирают на Невском заводе электрического транспорта.

Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в Facebook. Всего Северная столица поставит в Ульяновск 29 вагонов «Львенок.

Морозов побывал на испытаниях готовых трамвайных вагонов. Губернатор рассказал, что эти низкопольные трамваи удобны для маломобильных граждан. Вагоны оборудованы USB-зарядниками, комфортными сидениями, климат-контролем и наружной системой видео-контроля зон посадки-высадки пассажиров. В них широкие дверные проемы и эргономичный интерьер. Вагон рассчитан на 34 сидячих места.

Он также отметил, что специалисты компании «Ульяновскэлектротранс» прошли обучение на петербургском заводе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Синара» поставит трамваи на маршрут Купчино – Шушары – Славянка.

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